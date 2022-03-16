РИАМО - 16 мар. Вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что новая мутация коронавируса «стелс-омикрон» может распространиться в России. При этом штамм не особо опасен, сообщает News.ru.

Эксперт уверен, что новый штамм коронавируса не более опасен, чем омикрон.

«Не думаю, что (новый штамм - ред.) представляет большую опасность. В общем, он не более опасен, чем обычный омикрон», — подчеркнул Альтштейн.

По его словам, сейчас в стране уже не та эпидситуация, которая была 2 года назад. При этом смертность от коронавируса снизилась в разы.

Кроме того, профессор считает, что к лету эпидситуация в России не изменится, а кампания по вакцинации будет продолжена.

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