РИАМО - 16 мар. Вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что новая мутация коронавируса «стелс-омикрон» может распространиться в России. При этом штамм не особо опасен, сообщает News.ru.
Эксперт уверен, что новый штамм коронавируса не более опасен, чем омикрон.
По его словам, сейчас в стране уже не та эпидситуация, которая была 2 года назад. При этом смертность от коронавируса снизилась в разы.
Кроме того, профессор считает, что к лету эпидситуация в России не изменится, а кампания по вакцинации будет продолжена.
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