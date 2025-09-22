Игнорировал 16 лет: житель Кирова отрастил опухоль размером с голову

Житель Кирова отрастил огромную опухоль размером с голову. 65-летний мужчина 16 лет игнорировал новообразование в надежде, что оно «пройдет само», сообщает Mash .

Кировчанин обратился к врачам, когда липома стала больше трехлитровой банки. До этого пациент пользовался лишь мазями и народными средствами, однако самостоятельное лечение не принесло результата.

Удалять растущую опухоль было опасно из-за ее расположения около крупных сосудов и нервов. Однако хирурги местной больницы успешно удалили опухоль, которая еще не успела распространиться на соседние органы.

По словам врачей, они еще не видели опухоли подобного размера, поэтому операция потребовала ювелирной точности.