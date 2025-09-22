Игнорировал 16 лет: житель Кирова отрастил опухоль размером с голову
Mash: хирурги удалили жителю Кирова гигантскую опухоль размером с голову
Фото - © Медиасток.рф
Житель Кирова отрастил огромную опухоль размером с голову. 65-летний мужчина 16 лет игнорировал новообразование в надежде, что оно «пройдет само», сообщает Mash.
Кировчанин обратился к врачам, когда липома стала больше трехлитровой банки. До этого пациент пользовался лишь мазями и народными средствами, однако самостоятельное лечение не принесло результата.
Удалять растущую опухоль было опасно из-за ее расположения около крупных сосудов и нервов. Однако хирурги местной больницы успешно удалили опухоль, которая еще не успела распространиться на соседние органы.
По словам врачей, они еще не видели опухоли подобного размера, поэтому операция потребовала ювелирной точности.
Фото - © Telegram-канал Mash