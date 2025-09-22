Пошла кровь из носа: двухмесячная малышка умерла во время кормления грудью

сегодня в 20:28

Двухмесячная девочка скончалась во время кормления грудью под Петербургом

Двухмесячная девочка умерла во время кормления грудью в Ленинградской области. В настоящее время причины смерти ребенка неизвестны, сообщает 47news.ru .

Трагедия произошла накануне в Буграх Всеволожского района. В экстренные службы поступило сообщение о смерти новорожденной в одной из новостроек.

По предварительным данным, во время кормления грудью у девочки носом пошла кровь и прекратилось дыхание.

В настоящее время устанавливаются устанавливаются обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что девочка родилась в полной семье, которою характеризуют как благополучную.

