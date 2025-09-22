В России упростили получение социальных налоговых вычетов через цифровой сервис

В России заработал новый цифровой сервис, позволяющий гражданам быстро и просто оформить социальные налоговые вычеты за оплату образования, медицины и спорта, сообщает АБН24 .

Сбер совместно с Федеральной налоговой службой представил платформу, которая значительно облегчает процесс возврата социальных налоговых вычетов. Теперь оформить вычет за образовательные, медицинские и спортивные услуги можно онлайн, без необходимости собирать справки и подавать декларацию 3-НДФЛ.

Налоговый эксперт Марат Самитов рассказал, что новая система избавляет граждан от длительных бюрократических процедур. По его словам, проверка документов в упрощенном порядке занимает не более двадцати календарных дней, что существенно быстрее прежнего порядка.

«Хорошая вещь, которая дает возможность гражданам оформить возврат средств без привычной бюрократической процедуры. Не потребуется подавать декларацию 3-НДФЛ и ждать три месяца для проверки документов», — отметил Самитов.

Размер выплат зависит от налоговой ставки и установленного лимита расходов за конкретный год. Эксперт подчеркнул, что подобная схема уже доказала свою эффективность на примере инвестиционных вычетов, где оформление занимает всего несколько минут.

«Такая инициатива делает социальные налоговые вычеты по-настоящему доступными для обычного человека: процесс становится максимально простым и понятным», — добавил Самитов.