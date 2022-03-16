РИАМО - 16 мар. В столичных «Лужниках» 18 марта в 15 часов состоится концерт-митинг, посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Россией, сообщает kp.ru.

Во время мероприятия будет организован телемост с Севастополем.

Планируется, что на концерте выступят группа «Любэ», Полина Гагарина, Тимати, Григорий Лепс, «Руки Вверх» и другие исполнители, в том числе из ДНР.

Митинг-концерт будет организован по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты РФ.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором более 96% жителей высказались за воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года Крым официально вошел в состав РФ.