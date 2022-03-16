РИАМО - 16 мар. Более 1,3 млрд рублей выделят из бюджета Подмосковья на организацию детской оздоровительной компании в 2022 году. Жители региона по-прежнему смогут получать кешбэк в 50% за покупки путевок в детские лагеря, сообщает пресс-центр Мособлдумы.

«В настоящее время в реестре организаций отдыха насчитывается 211 лагерей. Планируется, что в этом году отдохнут 540 тыс. детей. На эти цели из бюджета предусмотрено более 1,3 млрд рублей», – сказала член комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Татьяна Карзубова.

Отмечается, что в рамках летней оздоровительной программы в Подмосковье планируется закупить 5 тыс. путевок для отдыха детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.



Программа кешбэка за детские путевки

С 31 марта в регионе возобновляется продажа путевок в детские лагеря по программе туристического кешбэка. В рамках программы родители смогут вернуть половину суммы, потраченной на путевку. Кешбэк составит 50% от стоимости каждой путевки, но не более 20 тыс. руб. с каждой трансакции. При покупке нескольких путевок деньги вернутся за каждую из них.

При этом правила программы не ограничивают возможное количество путевок на одного ребенка. С каждой покупки будет начисляться кешбэк. Деньги будут возвращаться на карту «Мир» в течение 5 дней после покупки путевки.

Кешбэк будет начислять за покупки путевок в стационарные детские лагеря круглосуточного пребывания, расположенные в любом регионе страны. Программа не действует в отношении городских лагерей, экскурсионных поездок и походов с палатками.