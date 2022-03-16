РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 мар. В городском округе Мытищи ведутся работы по опрессовке газопровода, сообщается на сайте администрации горокруга.

В многоквартирном доме 1, корпус 1 по улице 1-я Крестьянская во 2-м и 3-м подъездах сотрудниками обслуживающей организации ООО «Газ-ТО» было запланировано проведение технического обслуживания внутридомового газового оборудования, включая контрольную опрессовку внутридомового газопровода.

Газопровод опрессовку не выдержал, падение давления составило выше нормы. Поэтому было принято решение отключить газоснабжение во 2 и 3 подъездах.

15 и 16 марта с 10:00 сотрудниками ООО «Газ-ТО» осуществляется поквартирный обход жителей для проведения контрольной опрессовки дома. На подъездные группы вывешены информационные объявления.

Вместе с тем, филиалом АО «Мособлгаз Север» на среду запланированы работы по капремонту: установка разъемных соединений на газовых вводах. Перезапуск газа назначен на 16 марта с 18:00.