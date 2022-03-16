РИАМО - 16 мар. В Подмосковье выплату по уходу за инвалидами в 25 тыс. рублей теперь можно получить онлайн с помощью портала госуслуг, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
По ее словам, раньше для получения выплаты нужно было собрать большой пакет документов и справок, а также лично подать заявление в МФЦ. Сейчас же весь процесс автоматизирован.
«Мы продолжаем реализовывать в Подмосковье основные принципы президентского проекта «Социальное казначейство». Госуслуги становятся удобными и простыми для получения», – добавила вице-губернатор.
Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова сообщала, что беженцам из Луганской и Донецкой народных республик будут помогать восстанавливать документы об инвалидности.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии