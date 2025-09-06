Неэксплуатируемое здание частично обрушилось из-за пожара на востоке Москвы
Пожар произошел утром в субботу в двухэтажном неэксплуатируемом здании на улице Ибрагимова в столице, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
На место ЧП отправили силы пожарно-спасательного гарнизона города.
Огонь был на втором этаже и крыше здания. Из-за ЧП произошло частичное обрушение.
Возгорание потушили в 08:31.
Ранее в подвале Третьяковской галереи в Москве произошел пожар. Спасатели эвакуировали 11 человек.