Росрыболовство: цены на красную рыбу и икру в РФ снижаются

Как рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков, стоимость красной рыбы и икры в стране понижается, сообщает ТАСС .

Об этом Шестаков завил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, вылов лососевых в России с начала 2025 года превысил 310 тыс. тонн. По итогам текущего года он прогнозируется на уровне 340-350 тыс. тонн.

Ранее СМИ писали, что цена на икру горбуши уменьшилась на 2%, на икру нерки — на 9%. Главной причиной понижения стоимости данных продуктов стала успешная лососевая путина, благодаря которой улов вырос на 51%.

Также недавно президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев отметил, что самой популярной икрой у россиян остается лососевая, в соотношении «цена — престижность» она находится в наиболее выгодной маркетинговой нише.