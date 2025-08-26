В России снизились цены на красную икру

В России наблюдается тенденция к уменьшению стоимости красной икры. В частности, цена на икру горбуши упала на 2%, а на икру нерки — на 9%. Главной причиной этого является успешная лососевая путина, благодаря которой улов увеличился на значительные 51%. Возросший до 304 тысяч тонн объем добычи оказал положительное влияние как на оптовый, так и на розничный сегменты рынка, сообщает «Царьград» .

Аналитики Рыбного союза представили информацию, подтверждающую уменьшение розничных цен на красную икру, в особенности это касается икры горбуши и нерки. По данным центра, в крупнейшей специализированной сети, являющейся «индикатором цен» для федеральной розницы, наблюдается снижение потребительских цен на икру лососевых пород. Наиболее заметно подешевели икра горбуши и нерки, играющие ключевую роль в основном объеме добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. В улове горбуша занимает значительную долю — 73%, а нерка — 14%.

В период с середины июля по 26 августа зафиксировано снижение цен на икру нерки на 9%, а на икру горбуши — на 2%. В то же время стоимость икры кеты незначительно увеличилась на 1%, а цена на икру кижуча осталась стабильной.

На оптовом рынке снижение цен выражено более заметно. Согласно мониторингу, проведенному проектом «Ни рыба ни мясо», на который ссылается Рыбный союз, оптовая стоимость икры кеты за тот же период упала на 13%, горбуши — на 20%, а нерки — на 8%.

Аналитики связывают удешевление рыбы и икры тихоокеанских лососей с успешной лососевой путиной. Согласно данным ВНИРО, к 25 августа 2025 года объем добычи тихоокеанского лосося в России увеличился на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 304 тысячи тонн.