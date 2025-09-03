Названа самая популярная икра рыб в России

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что самой популярной икрой у россиян остается лососевая, в соотношении «цена — престижность» она занимает наиболее выгодную маркетинговую нишу, сообщает РИА Новости .

«Возможно, в душе большинство мечтает об осетровой икре, но в реальности, с учетом стоимости и располагаемых доходов, на рынке доминирует лососевая икра», — сказал Зверев на Восточном экономическом форуме.

Он подчеркнул, что объем рынка икры в России варьируется от года к году в зависимости от объема вылова, но в среднем составляет 20–23 тыс. тонн. Примерно 2/3 этого объема приходится на лососевую икру, а оставшаяся часть включает щучью, сельдевую, минтаевую, мойвенную, тресковую и совсем небольшое количество осетровой икры.

Зверев добавил, что красная икра более доступна по цене по сравнению с черной из-за разницы в объемах производства. Компании ежегодно выпускают от 13 до 17 тыс. тонн лососевой икры, что зависит от объемов вылова. Черная икра производится в гораздо меньших количествах, и все ее объемы составляют несколько десятков тонн. При этом черная икра производится из выращенной рыбы, поскольку добыча осетров запрещена с 2005 года.

Ранее стало известно, что в России снизились цены на красную икру. Главной причиной этого является успешная лососевая путина, благодаря которой улов увеличился на значительные 51%.