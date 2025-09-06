EXXpress: парламент Австрии конфликтует из-за подаренных Украине поездов

Подаренные Украине поезда привели к конфликту в австрийском правительстве. Это решение вызвало сильную критику в парламенте, который направил запрос в кабмин, сообщает «Лента.ру» .

Как пишет газета eXXpress, об этом рассказал генсекретарь оппозиционной Австрийской партии свободы Кристиан Хафенекер.

«В то время как правительство накладывает одно бремя за другим на собственное население и гора долгов растет, они два специальных поезда просто раздают», — подчеркнул политик.

Он уточнил, что подарок сделан, как будто Украине не хватило миллиардных переводов.

Хафенекер отметил, что спецпоезда нужны для строительства и обслуживания контактных линий, но при этом нельзя исключать, что Украина будет использовать их на фронте. Тогда это стало бы явным нарушением нейтралитета Австрии в конфликте.