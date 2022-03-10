РИАМО - 10 мар. Беженцам из Луганской и Донецкой народных республик будут помогать восстанавливать документы об инвалидности, сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова на пресс-конференции в РИАМО.

По ее словам, в область прибыли 36 человек, которые имеют инвалидность.

«Инвалидность имеет 36 человек. Из них документы об инвалидности имеют 29 человек. Наша задача эти документы оперативно восстановить», - рассказала Семенова.

Она уточнила, что у 253 беженца из Донбасса есть профессия. Получить работу хотят порядка 200 человек.

Также Семенова отметила хорошую организацию приема и размещения беженцев из народных республик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что приехавшие в Подмосковье из Донецкой и Луганской народных республик беженцы хотят работать, сейчас этот вопрос прорабатывается.