РИАМО - 9 мар. Приехавшие в Подмосковье из Донецкой и Луганской народных республик беженцы хотят работать, сейчас этот вопрос прорабатывается, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас на данный момент 1,5 тыс. находится соотечественников, которые приехали из Донецка и Луганска. Они размещены, размещены комфортно, мы очень постарались. Половина из них – дети, большинство ходит в школу. Те, кто приехал, хотят работать, и этот вопрос мы тоже решаем», - рассказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 1».

Он отметил, что вынужденных переселенцев обеспечивают и питанием, и средствами связи, и другими необходимыми вещами.

«Конечно, люди очень обеспокоены, они хотят вернуться домой. И я очень надеюсь, что очень скоро это станет возможно», - заключил Воробьев.