РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Жители подмосковного Красногорска могут научиться печь обрядовых птичек-«жаворонков» из теста 19 марта, сообщается в Telegram-канале Красногорской библиотечной системы.

Печь в Великий пост «жаворонков» — красивая народная традиция. Запеченные «жаворонки» — это птички из постного теста. Их хозяйки на Руси готовили к празднику сорока мучеников Севастийских, который в церкви отмечается 22 марта по новому стилю. В православной традиции они символизируют летящие к Богу души мучеников. По другой версии — песнь этих птиц символизирует молитву Севастийских мучеников Богу.

Петрово-Дальневская сельская библиотека приглашает всех желающих познакомиться поближе с традициями народных календарных праздников, а также принять участие в мастер-классе по изготовлению «жаворонков» из теста. Мастер-класс пройдет 19 марта в 16:00.

Библиотека расположена по адресу: село Петрово-Дальнее, улица Поселок Новый, дом 5А. Количество участников ограничено, запись по телефону: 8(495)561-22-71.