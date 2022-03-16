РИАМО - 16 мар. Свыше 20 тыс. добровольцев, в числе которых есть и американцы, выступили с предложением участвовать в спецоперации на Украине на стороне Донецкой народной республики, сообщает Nation News.

«Сейчас на месте справляемся своими силами при огневой поддержке РФ. Добровольцев сейчас более 20 тыс. — это тех, кто попали в центральный аппарат наш, непосредственно для того, чтобы можно было обратиться, когда понадобится, за их поддержкой», — сказал глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, география стран, откуда поступают предложения добровольцев, широкая.

Россия 21 февраля признала независимость республик Донбасса, а 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине по освобождению населения ЛДНР, а также демилитаризации страны.

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