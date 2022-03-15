РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 мар. В прошлом году в Лобановском административном округе Домодедова обустроили три народные тропы, сообщила начальник территориального отдела Лобановского административного округа Елена Колиденкова.

Отчет администрации перед населением провели в Лобановском административном округе Домодедова во вторник. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.

«В 2021 году выполнено строительство пешеходных дорожек, так называемых «народных троп». В деревне Гальчино, улица Бульвар 60-летия СССР от дома №11 до дома №15 и от Сельского дома культуры «Барыбино» до дома №3, а также от дома №5 к детской игровой площадке и аптеке», - сказала Колиденкова.