В медучреждениях Москвы ИИ помогает распознавать 37 разных заболеваний

сегодня в 13:17

За последние несколько лет цифровизация сферы здравоохранения столицы облегчила распознавание многих заболеваний еще на начальной стадии. Теперь компьютерное зрение может увидеть более 37 болезней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге .

Цифровые технологии помогают повысить качество лечения и спасти жизни людей. Сейчас компьютерное зрение с точностью 95% видит 37 различных заболеваний, включая рак легких, пневмонию, остеопороз, ишемическую болезнь сердца, инсульт.

Планируется, что искусственный интеллект будет базовой медицинской технологией. Вся помощь пациентам и врачам станет намного удобнее, быстрее и качественнее.

Также будет продолжено развитие телемедицины, которая решит значительную часть рутинных проблем со здоровьем без посещения врача.