В медучреждениях Москвы ИИ помогает распознавать 37 разных заболеваний
Фото - © Telegram-канал Сергея Собянина
За последние несколько лет цифровизация сферы здравоохранения столицы облегчила распознавание многих заболеваний еще на начальной стадии. Теперь компьютерное зрение может увидеть более 37 болезней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Цифровые технологии помогают повысить качество лечения и спасти жизни людей. Сейчас компьютерное зрение с точностью 95% видит 37 различных заболеваний, включая рак легких, пневмонию, остеопороз, ишемическую болезнь сердца, инсульт.
Планируется, что искусственный интеллект будет базовой медицинской технологией. Вся помощь пациентам и врачам станет намного удобнее, быстрее и качественнее.
Также будет продолжено развитие телемедицины, которая решит значительную часть рутинных проблем со здоровьем без посещения врача.