Порядка 60 тыс жителей Подмосковья приняли участие в «Диктанте Победы»

Международная патриотическая акция «Единой России» в этом году прошла в шестой раз. В регионе главный исторический диктант страны писали на 1213 площадках. В единый день, 26 апреля, «Диктант Победы» написали по всей стране.

По словам председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, «Диктант Победы» стал частью культуры празднования Дня Победы. Кроме того, он давно уже стоит в одном ряду с такими традициями, как «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк».

«Главная задача акции — сохранить связь поколений, защитить правду о Великой Отечественной войне. В наши дни десятки тысяч российских солдат, следуя примеру своих дедов и прадедов, с оружием в руках защищают рубежи нашей Родины, нашу страну от неонацистского зла. А многие миллионы людей помогают фронту. В этой связи Диктант Победы не только просветительская, но и масштабная гражданская акция. Один из способов подчеркнуть связь и сопричастность к судьбе нашей страны», — сказал Сергей Нарышкин.

Координатор федерального партпроекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн заявил, что в этом году общее количество участников может превысить 2 миллиона. Председатель комитета Госдумыпо информполитике принял участие в акции на центральной площадке в Музее Победы в Москве.

«Это самая массовая и масштабная акция на знание истории Великой Отечественной войны. Это не только проверка знаний истории, но и выражение уважения уходящему поколению ветеранов. С каждый годом у нас все больше участников, все шире география. В этом году создано почти 28 тысяч площадок. 227 — в 60 странах. Более 20 тысяч Волонтеров Победы помогают в проведении акции», — сказал он.

Секретарь Московского областного отделения партии «Единая Россия», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что для многих жителей Подмосковья «Диктант Победы» стал одной из знаковых акций в патриотическом календаре России.

«Великая Отечественной война, без преувеличения, затронула каждую российскую семью, именно поэтому из года в год все большее количество наших граждан в конце апреля садится за парту и пишет „Диктант Победы“.Для каждого участника — это дань уважения подвигу наших отцов и дедов, которые ценой своей жизни защитили мир от нацизма», — заявил Игорь Брынцалов.

Кроме этого, региональным отделением «Единой России» было подготовлено 9 уникальных площадок. Диктант писали в Партизанской деревне парка «Патриот», Музейном комплексе памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, Государственном Военно-Техническом Музее, Российском университете кооперации, «Государственном Бородинском военно-историческом музее-заповеднике», «Государственном историко-художественном музее „Новый Иерусалим“, на Перемиловской высоте, в „Региональном отделении Росгвардии“ и аэропорту „Шереметьево“.

Принять участие в «Диктанте Победы» мог любой желающий вне зависимости от возраста, придя лично на одну из площадок проведения акции или зарегистрировавшись на сайте диктантпобеды.рф. По итогам Диктанта всем участникам был выдан сертификат о прохождении тестирования, а федеральные победители получили возможность посетить Парад Победы в Москве в 2025 году. Также, максимальное количество баллов даёт дополнительные баллы для абитуриентов для поступления.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.