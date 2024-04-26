В Дзержинском организовали четыре площадки для проведения акции «Диктант Победы»

В Дзержинском организовали четыре площадки для проведения просветительско-патриотической акции «Диктант Победы», передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Центральной из них стал лицей № 6 «Парус». Акция стала частью проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

«В нашем городском округе организовано четыре локации. Отрадно видеть большое количество молодежи, принимающей участие в акции, и, конечно, ветерана Великой Отечественной войны Адельфину Мазятову. Проведение Диктанта имеет огромное значение для каждого из нас, ведь наша общая задача — сохранить истинные страницы истории нашей страны и передавать память о подвигах наших героев из поколения в поколение», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андроник Пак.

«Диктант Победы» — важная просветительско-патриотическая акция, которая проходит уже в шестой раз. Впервые ее провели в 2019 году и приурочили к празднованию 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году задания акции посвятили 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, юбилеям писателей-фронтовиков и другим юбилейным датам.

В Дзержинском к акции присоединился депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук.

«Диктант объединяет людей разных возрастов и профессий. Это мы сегодня увидели. История Великой Отечественной войны живая, она не застыла на страницах учебников. Мы должны помнить её, помнить героический подвиг наших дедов и не забывать эти уроки истории», — сказал он.

Партнерами акции выступили Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтеры Победы», а также министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации. Активное участие приняли и силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МВД и МЧС.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.