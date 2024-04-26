Дорого-богато: квартиру бывшей жены Тимура Иванова продают за 500 млн рублей

Квартиру в центре Москвы, принадлежащую Светлане Захаровой (Маниович) — бывшей супруге экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, выставили на продажу за 500 млн рублей, сообщает Mash.

Жилье появилось в продаже в тот же день, когда Иванова задержали по делу о взятке. До сих пор неизвестно, где находится сама Светлана.

Площадь квартиры составляет 317 кв. м. Внутри находятся гостиная, столовая, кухня, кабинет, 3 спальни, каждая со своей ванной и гардеробной, гостевой санузел, отдельная комната для одежды, постирочная, помещение для персонала.

Тимура Иванова задержали 23 апреля на рабочем месте. Бывший замглавы Минобороны России обвиняется в получении незаконных услуг в эквиваленте 1 млрд рублей. Иванова отправили в СИЗО до 23 июня.

Ранее адвокат экс-замминистра обороны Денис Балуев отметил, что защита обжаловала арест Иванова.