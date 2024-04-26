Защита экс-замминистра обороны РФ Иванова обжаловала его арест по делу о взятке Общество сегодня в 10:04 Фото - © РИА Новости

Адвокат экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова Денис Балуев отметил, что защита обжаловала его арест по делу о получении взятки, сообщает РИА Новости.