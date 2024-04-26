Защита экс-замминистра обороны РФ Иванова обжаловала его арест по делу о взятке
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Адвокат экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова Денис Балуев отметил, что защита обжаловала его арест по делу о получении взятки, сообщает РИА Новости.
По словам Балуева, в суд направили апелляционную жалобу. Защита планирует добиваться смягчения меры пресечения Иванову.
Тимура Иванова задержали 23 апреля на рабочем месте. Бывший замглавы Минобороны России обвиняется в получении незаконных услуг в эквиваленте 1 млрд рублей.
Басманный суд столицы отправил бывшего замминистра обороны в СИЗО до 23 июня. Еще двоих фигурантов дела также арестовали.
Ранее стало известно, что деле экс-замминистра обороны РФ могут возникнуть новые эпизоды должностных преступлений.