В деле Тимура Иванова могут возникнуть новые эпизоды должностных преступлений

Следователи устанавливают причастность бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который арестован по обвинению в получении взятки, к возможным иным должностным преступлениям, сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах уточнили, что уголовное дело может не ограничиться одним эпизодом получения взятки, могут появиться новые фигуранты.

Сам Иванов отмечал, что не имеет отношения к получению взятки. Экс-замминистра обороны готов давать развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность.

Тимура Иванова задержали 23 апреля на рабочем месте, сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». Бывший замглавы Минобороны России обвиняется в получении незаконных услуг в эквиваленте миллиарда рублей. Его уже отстранили от исполнения обязанностей.

Сейчас следователи продолжают оперативную работу, связанную с обысками.