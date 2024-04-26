Наркоман в Башкирии насмерть забил невесту и обнимался с ее трупом

SHOT: в Башкирии мужчина убил невесту и обнимался с ее телом

В городе Салават республики Башкортостан мужчина убил свою девушку, а затем обнимался с ее безжизненным телом, сообщает SHOT.

Как стало известно, ночью жители одного из домов услышали крики девушки о помощи. Мужчина повалил невесту на асфальт рядом с подъездом и стал избивать. Он пинал ее ногами, вставал на живот, пока девушка кричала и просила не трогать ее.

Позже он затащил за волосы девушку в подъезд и в квартиру.

Экстренные службы вскрыли квартиру и увидели мужчину, который обнимал тело убитой возлюбленной. 36-летний Артем был задержан. Предварительно, в момент совершения преступления он находился под действием наркотиков.