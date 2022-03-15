РИАМО - 15 мар. Чтобы провести газ в дом в рамках программы социальной газификации, жителю нужно подать заявку удобным для него способом, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Один из самых популярных каналов – это сайт «Мособлгаза», - сказал он.

По словам Баранова, также заявку на социальную газификацию можно подать на портале Государственных услуг, на сайте единого оператора газификации по всей стране, в офисах «Мособлгаза» или МФЦ.

По статистике, более 70% заявок на социальную газификацию поступает через сайт «Мособлгаза».

На сайте подать заявку можно в разделе «Социальная газификация», для этого потребуется выбрать свой населенный пункт и программу газификации. В самой заявке необходимо указать ФИО, паспортные данные и прикрепить скан двух страниц паспорта для подтверждения личности. Также нужно заполнить данные о строении и приложить ситуационный план.

«Я сегодня все это в очередной раз пробовал сам пройти. У меня это не вызвало (затруднений – ред.). Да, это требует времени. У меня ушло на подачу заявки с учетом ответа всех вопросов порядка 40 минут, но с точки зрения сложностей, сложности не возникли», - добавил Баранов.​

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, вошедших в программу, газ к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу нужно только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку необходимого оборудования.