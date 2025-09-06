Стендапер Сергей Орлов защитил сотрудниц бутика от пьяного неадеквата в Москве

Известный стендап-комик Сергей Орлов заступился за сотрудниц московского бутика, на которых напал пьяный неадекват. Девушки обратились в полицию, сообщает SHOT .

Инцидент произошел накануне утром на Малой Бронной. По словам собственницы магазина, за одной из сотрудниц на улице увязался пьяный и агрессивный мужчина, который преследовал ее до самого бутика. Девушка зашла в здание с черного входа, однако неадекват стал долбиться в дверь и орать матерные угрозы.

На опубликованных кадрах видно, как пьяный неадекват матерится, угрожает девушке и пинает дверь бутика. За действиями друга наблюдает полуголый мужчина с бутылкой пива в руках. Затем буйного мужчину и его друга пытается успокоить компания парней, среди которых стендапер Сергей Орлов.

Девушки, наблюдавшие за происходящим, узнали комика и назвали его «зайчиком». Конфликт удалось решить словами и агрессивный мужчина с товарищем отстали от девушек. Однако они все же обратились в полицию.