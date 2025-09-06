Ефимов: с июня по август в Москве начали строить 32 дома по реновации

В рамках программы реновации в Москве в период с июня по август 2025 года стартовало строительство 32 новых жилых домов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С июня по август 2025 года в столице началось строительство 32 домов для реализации программы реновации общей площадью более 676,5 тыс. кв. м. В частности, в Восточном административном округе начали возводить семь новостроек, в Западном и Юго-Западном — по пять, а в Юго-Восточном и Северо-Восточном — по четыре объекта. На придомовой территории новостроек проведут комплексное благоустройство и озеленение: во дворах обустроят спортивные и детские площадки с безопасным прорезиненным покрытием, которое обеспечит защиту от травм во время подвижных игр и тренировок, а также уютные зоны для спокойного отдыха», — отметил Ефимов.

Новые здания строятся по индивидуальным проектам, учитывающим специфику архитектурного ландшафта окрестных районов, что обеспечивает их гармоничное включение в сложившуюся городскую среду.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в Зюзине в течение этого лета приступили к строительству пяти жилых домов общей площадью более 97 тыс. кв. м, а в Измайлове — четырех жилых комплексов, чья площадь составляет свыше 71 тыс. кв. м. Кроме того, два дома начали возводить в районе Очаково-Матвеевское. Суммарная площадь этих объектов превышает 96 тыс. кв. м.

«В каждом доме запроектированы просторные подъезды со светлыми вестибюлями и входами на одном уровне с землей для максимального удобства всех жильцов, включая маломобильных граждан», — сказал Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, как программа реновации меняет городские районы.

Подробнее о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Дополнительная информация о домах и квартирах доступна по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».