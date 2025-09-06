Фото - © ГСУ СК России по г. Москве

сегодня в 14:49

Тело избитого мужчины обнаружили в квартире на юге Москвы

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире жилого дома на юге Москвы, сообщает СУ СК России по столице.

В субботу в квартире многоэтажки на улице Бехтерева нашли труп мужчины с многочисленными телесными повреждениями.

По факту произошедшего следователи организовали доследственную проверку. В настоящее время специалисты работают на месте происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

