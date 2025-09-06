Это харам: россиянам грозит тюрьма за поцелуи в турецкой мечети

Российских туристов арестовали за поцелуи в мечети Бююк Чамлыджа в районе Ускюдар в Стамбуле. Влюбленным грозит 1 год лишения свободы за оскорбление чувств верующих, сообщает Mash .

Российскую пару сняла на видео местная жительница. На кадрах видно, как мужчина снимает возлюбленную на телефон. Затем они обнимаются и целуются посреди мечети.

После публикации видео в соцсетях местные жители потребовали немедленного задержания пары и привлечения их к ответственности. Полиция провела расследование, установила личности и задержала подозреваемых.

Прокуратура запросила наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года. В ближайшее время состоится судебное заседание, на котором будет принято окончательное решение по данному делу.

При этом пара утверждает, что они не знали о запрете на поцелуи в мечети. Россияне не обратили внимания на табличку с правилами поведения внутри молитвенного здания.