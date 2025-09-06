В РФ впервые представили FPV-БПЛА «Артемида 10», запускаемый с дронопорта

На Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде впервые показали FPV-беспилотник «Артемида 10», у которого есть машинное зрение и запуск с дронопорта, сообщает ТАСС .

Как отметили в НПО «Кайсант», особенность данных БПЛА в том, что управление устройствами производится только одним пультом. Речь идет о групповом применении дронов, его назвали «коллектив».

Также представитель компании рассказал об особенностях применения этих беспилотников.

«К примеру, на тележку устанавливается несколько FPV-дронов „Артемида 10“, она довозит их до нужного места. Далее аппараты переходят в режим гибернации и спят до определенного момента», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, когда настает момент, оператор с пульта переключает управление с тележки на БПЛА, по одному выпускает аппараты с дронопорта. После этого беспилотники поражают цель.