РИАМО - 15 мар. В Москве за месяц выросло число объявлений об аренде квартир на 41%. Причиной такого резкого увеличения количества предложений связано с сезонными колебаниями и волатильностью рубля, сообщил руководитель «Циан. Аналитика» Алексей Попов.

Также на рост числа объявления повлияла неопределенность со стоимостью жилья и переездами в другие города.

Так, если в начале февраля на выбор было представлено около 8,7 тыс. объявлений об аренде квартир в Москве, то уже 1 марта их число выросло до 10 тыс. В настоящее время количество типовых лотов достигло 12,3 тыс.

«Кроме того, на фоне волатильности курса рубля и общей неопределенности увеличилось число тех, кто изменил свое решение о продаже квартир на вторичном рынке - как из-за непонимания того, что сейчас может быть «рыночной» ценой, так и из-за невозможности совершить сделку (к примеру, купить на вырученные деньги новостройку или лот на «вторичке» в рамках альтернативной цепочки)», – заявил Попов в интервью ТАСС.

По его словам, на появление значительного числа новых предложений повлияли и те, кто решил временно переехать в другие города, регионы и страны. Нередко они сдают свои квартиры в долгосрочную аренду. Тем не менее, из-за ограничений авиаперелетов таких случаев немного.

Попов отметил, что в новых объявлениях ставки почти не отличаются от актуальных рыночных значений.