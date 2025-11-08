Дождя в Московском регионе 8 ноября преимущественно не будет

Днем 8 ноября в Москве и области будет от 8 до 10 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В субботу днем в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без дождя. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от трех до пяти градусов тепла. Ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер юго-западный, западный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ранее пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области сообщила, что 8 и 9 ноября в регионе будет I класс пожарной опасности. В ближайшие дни возможны дожди.

