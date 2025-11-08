В Электростали отремонтировали 79 подъездов

В Электростали активно продолжаются работы по улучшению жилищного фонда. С начала этого года уже отремонтировано 79 подъездов в многоквартирных домах. Эта инициатива направлена на создание комфортной и безопасной среды проживания для жителей городского округа, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Обновления подъездов проходят по программе губернатора Московской области, а также в рамках текущего ремонта. В Электростали по программе Губернатора Московской области в этом году уже отремонтировано 30 подъездов. По текущему ремонту из запланированных 64-х подъездов работы завершены в 49.

Напомним, что в рамках ремонта по программе Губернатора Московской области предусмотрена покраска стен и потолков, укладка новой напольной плитки в тамбуре, установка современного энергосберегающего освещения, замена дверей и обновление входных групп.

В рамках текущего ремонта перечень работ зависит от того, что именно нужно отремонтировать на конкретных адресах. Так, например, в рамках текущего ремонта по адресу Ногинское шоссе, д. 20 в подъезде № 2 на данный момент специалисты штукатурят и красят стены, потолки, а также меняют светильники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что онлайн-голосования по вопросам содержания многоквартирных домов (МКД) предполагают непосредственное участие всех жильцов.

«Это предполагает вовлеченность каждого жителя подъезда многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему. <…> Управляющая компания должна работать в партнерстве и в согласии с жителями», — сказал Воробьев.