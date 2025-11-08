Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Происшествия

Средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских БПЛА в шести районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в  Telegram-канале.

В частности, беспилотники были уничтожены в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах.

В результате атаки никто не пострадал. Информация о разрушениях отсутствует.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ)  атаковали  с помощью беспилотников два российских региона. Дроны были сбиты над Брянской и Курской областями.

