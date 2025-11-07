Над двумя регионами России сбили шесть украинских дронов

сегодня в 16:55

В первой половине дня 7 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотников два российских региона. Дроны были сбиты над Брянской и Курской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

Представители киевского режима атаковали российские регионы в период с 09:00 до 14:00 по московскому времени. За этот период дежурными средствами ПВО ликвидировали шесть беспилотников самолетного типа.

Пять дронов пытались атаковать Курскую область, еще один — Брянскую область.

На момент публикации заметки информации о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.

