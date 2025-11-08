сегодня в 06:21

Кошкович: договоренности Трампа и Орбана разозлят либеральных политиков в Европе

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что договоренности, достигнутые по итогам встречи американского президента Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, разозлят либеральные элиты Европы, сообщает РИА Новости .

«Не только нефть. Все, включая природный газ и атомную энергетику. Подождем, пока эта информация доберется до тупых либеральных голов…», — отметил он.

По его словам, в ЕС «раздастся всемогущий вопль».

7 ноября американский президент Дональд Трамп в Белом доме встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Во время этих переговоров он заявил, что конфликт на Украине завершится в недалеком будущем.

Трамп также заявил, что видит, как конфликт повлиял на Украину, которая потеряла в том числе в территориях.

Ранее американский лидер допустил, что его встреча с российским президентом Владимиром Путиным все-таки может состояться в Будапеште.

