Еще одну библиотеку капитально отремонтируют в Люберцах в 2025 году

В Центральной библиотеке им. С. Есенина в городском округе Люберцы (ул. Волковская, 5А) продолжается капитальный ремонт. В учреждении ведутся масштабные работы по реновации — библиотеку приведут к стандарту «Модельная библиотека», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Будут полностью обновлены все помещения, созданы многофункциональные зоны для чтения, обучения и проведения культурных мероприятий, установлено новое мультимедийное оборудование, а также системы доступа к электронным ресурсам.

«Сейчас работы по обновлению идут в Центральной детской библиотеке „Бригантина“, а ранее они были завершены в Центральной городской библиотеке в Дзержинском», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Цветовые и дизайнерские решения подбирались с учетом возрастных и социальных групп посетителей.

Завершить работы планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября 2025 года в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.

«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. К первому сентября мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.