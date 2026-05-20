В Одинцовском округе к августу завершат капремонт детсада №34

Капитальный ремонт детского сада №34 в поселке Большие Вяземы планируют завершить в августе 2026 года, после чего учреждение откроется в сентябре. Готовность объекта превысила 60%, сообщил глава округа Андрей Иванов во время проверки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 19 мая проверил ход капитального ремонта детского сада №34 на улице Городок-17 в поселке Большие Вяземы. Работы ведутся по государственной программе Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.