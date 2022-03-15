РИАМО - 15 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент, произошедший вечером 14 марта в прямом эфире программы «Время» на Первом канале, сообщает Газета.ru.
По его словам, выходка редактора Марины Овсянниковой является хулиганством.
Вечером 14 марта в прямом эфире Первого канала девушка выбежала с плакатом в руках, в то время как телеведущая Екатерина Андреева вела новости. Ведущая не сбилась и продолжила выпуск новостей.
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