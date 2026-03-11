Экономист объяснил рост цен на болгарский перец атакой на Иран

Цена на болгарский перец в ряде регионов России достигла 648 руб за кг

Директор Центра исследования социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец связал резкий рост цен на болгарский перец с конфликтом вокруг Ирана и перебоями в поставках, сообщает «Абзац» .

По словам эксперта, подорожание связано с зависимостью России от импорта и временными логистическими трудностями.

«В России перцы выращиваются крайне мало, поэтому мы сильно зависим от импорта. Кризис вокруг Ирана мог повлиять на ситуацию на российском рынке — это логистическая проблема. Просто очередную партию не завезли — и торговые сети отреагировали повышением цен. Перцы не хранятся долго, соответственно, поэтому планируются закупки. В какой-то момент могло оказаться, что на рынке не оказалось свободных мощностей для производства», — рассказал Зубец.

В некоторых регионах стоимость болгарского перца уже достигла 648 рублей за килограмм. Эксперт считает ситуацию временной. По его оценке, Россия может переориентировать закупки на Турцию или Египет, что займет несколько дней.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов раскритиковал ситуацию на продуктовом рынке. Его удивило, что импортные фрукты стоят дешевле огурцов, выращенных в России. Парламентарий предложил создать аналог советского Государственного комитета цен для регулирования ценообразования.

