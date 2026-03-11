Свадьбы в Ставропольском крае подорожали до 1,5 млн руб

Средний бюджет свадьбы на 50 гостей в Ставропольском крае в 2026 г вырос вдвое

В Ставропольском крае за два года стоимость свадеб выросла почти вдвое и достигла в среднем 1,5 млн рублей. Основная статья расходов — рестораны, сообщает newstracker.ru со ссылкой на данные Wedhub.

Парам, планирующим свадьбу в 2026 году, придется закладывать не менее 1,5 млн рублей на торжество до 50 гостей.

Наибольшая часть бюджета приходится на аренду ресторана. Сейчас стоимость банкетного места составляет около 5 тыс. рублей на человека, тогда как в 2024 году она была примерно 3,5 тыс. рублей.

При небольшом числе гостей заведения чаще работают по депозиту. В малых городах юга России его размер начинается от 400 тыс. рублей, в крупных населенных пунктах сумма значительно выше.

Рост цен на площадки и обслуживание стал ключевым фактором удорожания свадебных торжеств в регионе.

