РИАМО - 14 мар. Первый канал инициировал проведение служебной проверки после того, как в прямом эфире выпуска новостей в студию выбежала девушка с плакатом, сообщает ТАСС.

«В прямом эфире программы «Время» действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка», - сообщили в телеканале.

Девушке грозит административное дело.

Судя по видео, размещенном в Сети, инцидент произошел во время того, как в кадре была телеведущая Екатерина Андреева. Она не сбилась и продолжила выпуск новостей.