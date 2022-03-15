РИАМО - 15 мар. Со вторника в Московской области прекращается проведение проверок соблюдения антиковидных рекомендаций. Соответствующий документ подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Речь идет о проверках, проводимых органами власти Московской области и Роспотребнадзором.

В связи с улучшением эпидситуации в Подмосковье отменили обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.

Ранее Воробьев заявил, что коронавирус отошел на периферию, однако сфера здравоохранения остается под постоянным контролем. Одной из самых важных задач в данной отрасли является привлечение в регион врачей и среднего медперсонала.