сегодня в 19:06

Путин позвонил девочке Варваре, чью мечту воплотил в жизнь на «Елке желаний»

Президент России Владимир Путин позвонил девочке Варваре. Ее мечту глава государства исполнил на «Елке желаний», видео публикует в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Путин поинтересовался у девочки, как у нее дела. Та ответила: «Все прекрасно».

У Варвары недавно был день рождения. Президент поздравил ее.

Путин поинтересовался, как девочка сходила в Большой театр. Ей там понравилось — учреждение превзошло ее ожидания. Они поговорили и на другие темы.

По данным РИА Новости, Путин позвонил 10-летней Варваре Смахтиной. Девочка загадала желание, которое глава государства снял с «Елки желаний». Смахтина хотела поехать в Звездный городок, увидеть Центр подготовки космонавтов. Ее желание исполнили. Еще Путин подарил ей посещение «Щелкунчика» в Большом театре.

Путин в 2025 году исполнит желания трех детей.

