Бензин в России подешевел на 5 копеек за неделю

Средние потребительские цены на бензин в России упали на 5 копеек в период с 15 по 22 декабря 2025 года. Показатель составил 64,65 рубля за 1 л, сообщает ТАСС .

Средняя стоимость марки АИ-92 упала на 6 копеек и составила 61,4 рубля за 1 л. Марка АИ-95 подешевела на 4 копейки — до 66,72 рубля за 1 л. АИ-98 поднялся на 9 копеек — до 88,86 рубля за 1 л.

При этом дизель подорожал на 7 копеек за указанный период. Средняя цена достигла 75,83 рубля за 1 л.

За неделю снижение цен на бензин наблюдалось в 39 субъектах РФ. Сильнее всего топливо подешевело в республиках Тыва и Ингушетия (-1,4%).

Рост цен на бензин был в 12 субъектах. Более всего он заметен в Костромской области (+0,5%). В Москве и Санкт-Петербурге цены поднялись на 0,1%.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что правительство рассматривает вопрос о снятии полного запрета на экспорт бензина и частичного — на дизель.

