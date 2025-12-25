Дети из льготных категорий смогут получить бесплатные билеты на новогодние елки

Депутат Госдумы и член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что бесплатные билеты на новогодние елки в России предоставляются детям из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, а также детям с инвалидностью и детям участников специальной военной операции. Для получения билетов необходимо обратиться в органы социальной защиты или профсоюзные организации, сообщает RT .

В преддверии новогодних праздников государство традиционно поддерживает семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации. Чаплин рассказал, что ежегодно выделяются квоты и средства для обеспечения детей бесплатными билетами на главные новогодние представления страны.

Основными получателями такой поддержки становятся дети из многодетных и неполных семей, дети с инвалидностью, а также дети участников специальной военной операции. Кроме того, бесплатные билеты часто предоставляются детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и семьям с доходом ниже прожиточного минимума.

Чаплин отметил, что билеты могут получить и талантливые дети, отличившиеся в учебе или на конкурсах. Для оформления бесплатного билета на главную елку в Государственном Кремлевском дворце семье из льготной категории нужно обратиться в местный отдел социальной защиты. Альтернативный способ — подать заявку через профсоюзную организацию по месту работы родителей, где также предусмотрены специальные условия.

На региональном уровне правила и квоты устанавливают местные власти, поэтому условия могут отличаться. Для получения билета потребуется стандартный пакет документов: свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя, справка о составе семьи и документ, подтверждающий льготный статус.

