РИАМО - 15 мар. Улучшение ситуации с коронавирусом позволило отменить обязательное ношение масок в общественных местах на территории Подмосковья. Соответствующий документ подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, ТЦ, аптеках и других местах можно не носить с сегодняшнего дня.

Масочный режим действовал в регионе с мая 2020 года. Маски нужно было носить во всех общественных местах.

Ранее решение об отмене обязательного масочного режима приняли в Москве.

В Московском регионе стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Наблюдается снижение показателей заболеваемости и госпитализации Covid-пациентов.