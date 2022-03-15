РИАМО - 15 мар. Улучшение ситуации с коронавирусом позволило отменить обязательное ношение масок в общественных местах на территории Подмосковья. Соответствующий документ подписал губернатор региона Андрей Воробьев.
Средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, ТЦ, аптеках и других местах можно не носить с сегодняшнего дня.
Масочный режим действовал в регионе с мая 2020 года. Маски нужно было носить во всех общественных местах.
Ранее решение об отмене обязательного масочного режима приняли в Москве.
В Московском регионе стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Наблюдается снижение показателей заболеваемости и госпитализации Covid-пациентов.
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