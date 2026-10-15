В Подмосковье запустили курс для кадрового резерва системы образования

Обучение началось с модуля «Государственная политика в системе образования». Участники рассмотрели принципы формирования государственных программ и национальных проектов, а также практические механизмы их реализации на региональном уровне.

В рамках первого занятия состоялся открытый диалог с первым заместителем министра образования Московской области Анной Гребцовой.

Проект «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья» поддерживает профессиональное развитие талантливых педагогов и управленцев. Его цели — формирование кадрового резерва образовательных организаций региона и повышение качества образования за счет подготовки высококвалифицированных специалистов.

Участников курса ждут практические занятия и мероприятия для развития управленческих компетенций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.