Забитая шваброй женщина умирала на руках у медиков в Кировской области

В ходе пьяной ссоры в Кировской области мужчина до смерти забил сожительницу шваброй, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следователей, в ночь на 14 октября в одной из квартир в селе Кстинино пара распивала алкоголь. В ходе застолья между ними произошла ссора. 45-летний мужчина нанес 45-летней женщине удары шваброй, он бил ее по голове.

Потерпевшую доставили в больницу. Несмотря на помощь врачей, женщина скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Специалисты осмотрели место происшествия. По делу назначены судебно-медицинские экспертизы. Подозреваемый в убийстве задержан. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста.

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